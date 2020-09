Presadiretta, il tema della puntata del 20 settembre su Rai 3: ripartenza verde (Di domenica 20 settembre 2020) Presadiretta domenica 20 settembre ripartenza verde, anticipazioni della puntata Prosegue il nuovo ciclo di Presadiretta 2020, con la quainta puntata su 8 (le precedenti da recuperare su RaiPlay per chi se le fosse perse). La puntata di stasera è in onda in via eccezionale domenica 20 settembre per lasciare spazio lunedì allo speciale del Tg3 dedicato alle elezioni. La puntata è dedicata al tema della ripartenza verde per investire i fondi che arriveranno per adeguare il paese attraverso una sorta di Green New Deal. Riccardo Iacona è sempre il conduttore e animatore, guida di un programma di approfondimento e ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 20 settembre 2020)domenica 20, anticipazioniProsegue il nuovo ciclo di2020, con la quaintasu 8 (le precedenti da recuperare su RaiPlay per chi se le fosse perse). Ladi stasera è in onda in via eccezionale domenica 20per lasciare spazio lunedì allo speciale del Tg3 dedicato alle elezioni. Laè dedicata alper investire i fondi che arriveranno per adeguare il paese attraverso una sorta di Green New Deal. Riccardo Iacona è sempre il conduttore e animatore, guida di un programma di approfondimento e ...

kimilfung : RT @SmartWorkersUn1: La puntata di martedì di #PresaDiretta era sul tema #smartworking e ha approfondito il tema del lavoro in remoto duran… - maxgreco : RT @SmartWorkersUn1: La puntata di martedì di #PresaDiretta era sul tema #smartworking e ha approfondito il tema del lavoro in remoto duran… - SmartWorkersUn1 : La puntata di martedì di #PresaDiretta era sul tema #smartworking e ha approfondito il tema del lavoro in remoto du… -

Ultime Notizie dalla rete : Presadiretta tema Presadiretta, il tema della puntata del 14 settembre su Rai 3: caccia al Covid Dituttounpop Presadiretta: Sars-Cov2 l’identikit di un killer

A nove mesi dalla comparsa del Sars-Cov2 sono ancora tante le cose che non sappiamo, eppure i virus di questa famiglia li studiamo da anni, dai tempi della Sars: tra gli scienziati che li studiano anc ...

L'inchiesta SARS-Cov-2 Identikit di un killer su Rai3

L'inchiesta prova a rispondere alle domande che l'opinione pubblica mondiale si pone da mesi sul nuovo Coronavirus Covid19, prima fra tutte: dove è nato SARS-Cov-2? Lunedì 14 settembre alle 21.20 su R ...

Dove è nato Sars-Cov-2? E perché è già così ben adattato all’uomo? Se ne parla a ‘Presadiretta’

ROMA – PresaDiretta con “Sars-CoV-2 – identikit di un killer”, in onda lunedì 14 settembre alle 21.20 su Rai 3, prova a mettere a fuoco le tante zone d’ombra sul Sars-CoV-2, il Coronavirus che in 9 me ...

A nove mesi dalla comparsa del Sars-Cov2 sono ancora tante le cose che non sappiamo, eppure i virus di questa famiglia li studiamo da anni, dai tempi della Sars: tra gli scienziati che li studiano anc ...L'inchiesta prova a rispondere alle domande che l'opinione pubblica mondiale si pone da mesi sul nuovo Coronavirus Covid19, prima fra tutte: dove è nato SARS-Cov-2? Lunedì 14 settembre alle 21.20 su R ...ROMA – PresaDiretta con “Sars-CoV-2 – identikit di un killer”, in onda lunedì 14 settembre alle 21.20 su Rai 3, prova a mettere a fuoco le tante zone d’ombra sul Sars-CoV-2, il Coronavirus che in 9 me ...