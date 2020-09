Prepariamoci al voto per il referendum 2020 sui parlamentari | orari | sì o no

Leggi su optimagazine

(Di sabato 19 settembre 2020) Sono ancora tanti gli italiani che cercano le informazioni giuste per approcciare al meglio ilper ilsui. Dagli, all’opportunità di votare sì o no a seconda dell’opinione maturata in queste settimane, è fondamentale farsi trovare preparati al momento di recarsi alle urne. Negli anni scorsi, infatti, il testo mostrato agli elettori non sempre è stato particolarmente chiaro, al punto che qualcuno ha espresso una preferenza avversa alla propria ideologia. Tutto sulper ilsuiper le urne e significato del sì o no Ovviamente, parlandovi oggi 19 settembre delper il ...