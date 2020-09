Premier League, tris di squadre a punteggio pieno. United k.o. (Di sabato 19 settembre 2020) Premier League, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato inglese. LONDRA (INGHILTERRA) – Premier League, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia allo Scudetto con il Liverpool chiamato a difendersi dagli assalti degli eterni rivali. Premier League, i risultati della seconda giornata Seconda vittoria consecutiva per Everton, Arsenal e Crystal Palace con quest’ultima che ha vinto in casa del Manchester United. Primo successo del Leeds che ha superato 4-3 il Fulham. Sabato 19 settembre 2020Everton-West Bromwich 5-2 (10′ Diangana (B), 31′, 62′, 66′ Calvert-Lewin, 45′ Rodriguez J., 47′ Pereira (B), 43′ KeanLeeds-Fulham 4-3 (4′, 57′ Costa (L), ... Leggi su newsmondo (Di sabato 19 settembre 2020), calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato inglese. LONDRA (INGHILTERRA) –, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia allo Scudetto con il Liverpool chiamato a difendersi dagli assalti degli eterni rivali., i risultati della seconda giornata Seconda vittoria consecutiva per Everton, Arsenal e Crystal Palace con quest’ultima che ha vinto in casa del Manchester. Primo successo del Leeds che ha superato 4-3 il Fulham. Sabato 19 settembre 2020Everton-West Bromwich 5-2 (10′ Diangana (B), 31′, 62′, 66′ Calvert-Lewin, 45′ Rodriguez J., 47′ Pereira (B), 43′ KeanLeeds-Fulham 4-3 (4′, 57′ Costa (L), ...

