Premier League 2020/2021: Manchester United da horror, colpo esterno del Crystal Palace (Di sabato 19 settembre 2020) Vittoria esterna del Crystal Palace, che nel match valido per la prima giornata di Premier League 2020/2021, espugna il campo del Manchester United e conquista tre punti con il punteggio di 3-1. Pomeriggio da dimenticare per i red devils, in svantaggio già al 7′ per il gol di Townsend. La difesa degli uomini di Solskjaer continua a faticare e gli ospiti ne approfittano, procurandosi un rigore al 62′, assegnato grazie all'ausilio del Var. Nonostante l'iniziale parata di De Gea sul tentativo di Ayew, interviene ancora una volta il Var che fa ripetere il tiro dagli 11 metri a causa della posizione errata del portiere spagnolo al momento della conclusione. La seconda volta va perciò Zaha sul dischetto, che non sbaglia.

