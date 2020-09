Ponticelli | 26enne arrestato | nascondeva la droga tra le piante di casa

(Di sabato 19 settembre 2020) Napoli,: Nasconde latra lediin via Carlo Miranda. Pusherdai Carabinieri. I carabinieri della stazione di Napolihannoper detenzione dia fini di spaccio Antonio Gemito,del posto già noto alle ffoo. I militari hanno notato uno strano via vai attorno alla …

I carabinieri della stazione di Napoli Ponticelli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Antonio Gemito, 26enne del posto già noto alle forze dell'ordine. I militari hanno notato un ...