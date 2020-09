Pole position Vinales nel GP dell’Emilia Romagna a Misano | Rossi 7°

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 19 settembre 2020)ADRIATICO (ITALPRESS) – Maverickscatterà dallanella gara del Gran Premio dell’Emiliae della Riviera di Rimini, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP in programma domani sul circuito di. Il pilota spagnolo della Yamaha precede tutti in qualifica fermando il cronometro in 1’31″077. Partiranno al suo fianco dalla prima fila Jack Miller con il secondo tempo e Fabio Quartararo (terzo tempo). Seconda fila per Pol Espargaro, Francesco Bagnaia e Brad Binder. Valentinopartirà dalla terza fila: è settimo. Andrea Dovizioso, passato per la Q1, taglia il traguardo in decima posizione. Nono Petrucci e ottavo Morbidelli. La MotoGP tornerà in pista domattina alle ore 9:20 ...