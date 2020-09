Plaisirs de Culture presenta La Valle dei castelli al Castello di Sarre

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 19 settembre 2020) Il Dipartimento Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali, nel ricordare chedeen Vallée d’Aoste 2020 si svolgerà dal 19 al 27 settembre, comunica che mercoledì 23 settembre alle ore 17.30 ilReale diospiterà lazione del libro Ladei, a cura di Viviana Mariat e Maria Vassallo. Si precisa che è obbligatoria la prenotazione, chiamando il seguente recapito telefonico: 0165-257539 I posti disponibili sono 180 e nel rispetto delle norme vigenti, la mascherina è obbligatoria in fase d’entrata, uscita e negli spazi comuni. Per tutte le altre regole di fruizione, nel rispetto della normativa Covid, si rimanda alla prima pagina ...