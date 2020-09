Pink | la verità sui matrimoni che durano

Leggi su vanityfair

(Di sabato 19 settembre 2020) «Il matrimonio è terribile e bellissimo, dà conforto ma può anche generare rabbia. È anche noioso e terrificante. Si tratta di amare un’altra creatura fallibile mentre provi ad amare te stesso. C’è sempre bisogno di rimettersi in discussione. La gente ci prende in giro perché o litighiamo o ridiamo. Alzano gli occhi al cielo quando parliamo di psicoterapia. Ma vi dirò una cosa: ne vale assolutamente la pena, sempre». Via Instagram la grintosa Pink, al secolo Alicia Beth Moore, ha praticamente fornito, meglio di un manuale d’amore, le dritte da seguire se nella nostra to do list sentimentale compare la voce: «finché morte non ci separi».