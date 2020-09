Pigneto Film Festival | al via la competizione che racconta Roma

Leggi su vanityfair

(Di sabato 19 settembre 2020) Il Pigneto Film Festival non è una manifestazione canonica, ma il tentativo di raccontare Roma, il particolare del suo quartiere più dinamico, attraverso l’arte. L’evento, la cui terza edizione si terrà tra il 20 e il 26 settembre prossimi, è fondato su una richiesta semplice: realizzare un corto avvalendosi, esclusivamente, delle «materie prime» che si possono trovare all’interno del Pigneto, triangolo situato appena fuori da Porta Maggiore, tra via Prenestina, via Casilina e via dell’Acqua Bullicante. Cinque filmaker di fama internazionale sono coinvolti nella sfida, ciascuno impegnato a realizzare un corto proprio, la cui lavorazione non è, però, il solo centro di gravità del festival.