Piemonte, Cirio: “Riapertura stadi?Il Governo ha promesso un provvedimento nazionale” (Di sabato 19 settembre 2020) “Dopo le dichiarazioni del ministro Spadafora, ci siamo interfacciati con Roma. Il Governo ha assicurato l’emanazione di un provvedimento nazionale nelle prossime ore”. Lo ha dichiarato il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, in merito alla riapertura degli stadi. “Ci auguriamo che non sia l’ennesimo annuncio – ha proseguito il presidente – in tal caso risolveremo la cosa la prossima settimana a livello regionale“. Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) “Dopo le dichiarazioni del ministro Spadafora, ci siamo interfacciati con Roma. Ilha assicurato l’emanazione di unnazionale nelle prossime ore”. Lo ha dichiarato il governatore del, Alberto, in merito alla riapertura degli stadi. “Ci auguriamo che non sia l’ennesimo annuncio – ha proseguito il presidente – in tal caso risolveremo la cosa la prossima settimana a livello regionale“.

