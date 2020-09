Picchia e violenta studentessa di 23 anni a Milano in pieno giorno (Di sabato 19 settembre 2020) Lo stupro sarebbe avvenuto due giorni fa a Milano, in zona Missori, pieno centro, intorno alle 17 circa. La vittima, una studentessa di 23 anni. Il carnefice, un uomo poi arrestato immediatamente, un clochard della zona. A sconvolgere sono anche i contorni dell’aggressione: pieno centro, zona Missori di Milano, intorno alle 17 di pomeriggio. La … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 settembre 2020) Lo stupro sarebbe avvenuto due giorni fa a, in zona Missori,centro, intorno alle 17 circa. La vittima, unadi 23. Il carnefice, un uomo poi arrestato immediatamente, un clochard della zona. A sconvolgere sono anche i contorni dell’aggressione:centro, zona Missori di, intorno alle 17 di pomeriggio. La … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Picchia violenta Missori, senzatetto picchia e violenta una studentessa di 23 anni IL GIORNO Missori, senzatetto picchia e violenta una studentessa di 23 anni

Un’altra aggressione sessuale, l’ennesima violenza. Stavolta la vittima è una studentessa di 22 anni, aggredita alle spalle e poi picchiata, presa a calci e pugni da un uomo già arrestato nelle ore su ...

Morbegno, picchia la compagna: pregiudicato arrestato dai carabinieri

Ancora un caso di maltrammenti in famiglia. Lo scorso martedì i carabinieri di Morbegno hanno arrestato un 45enne che ha picchiato, per futili motivi, la compagna. Un parente ha udito le grida della d ...

Pontecorvo, picchia ancora la moglie davanti al figlio: finisce ai domiciliari

È successo nella mattinata di oggi a Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Un uomo di 42 anni, dopo una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, ha picchiato per l’ennesima volta la m ...

