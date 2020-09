Paura alla Casa Bianca, pacco con tossina mortale inviato a Donald Trump (Di sabato 19 settembre 2020) pacco contente una tossina mortale inviato a Donald Trump. Sulla vicenda indagano i servizi segreti e l’Fbi. WASHINGTON (STATI UNITI) – Un pacco contenete una tossina mortale è stato inviato a Donald Trump. Secondo quanto scritto da Il Fatto Quotidiano, che cita la Cnn, il presidente americano non ha avuto contatti con il veleno grazie al tempestivo intervento delle forze di sicurezza che hanno intercettato il pacco e fatto tutti i controlli del caso. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine da parte dei servizi segreti e dell’Fbi per accertare meglio la dinamica. Non sarà semplice risalire all’identità dei ... Leggi su newsmondo (Di sabato 19 settembre 2020)contente una. Sulla vicenda indagano i servizi segreti e l’Fbi. WASHINGTON (STATI UNITI) – Uncontenete unaè stato. Secondo quanto scritto da Il Fatto Quotidiano, che cita la Cnn, il presidente americano non ha avuto contatti con il veleno grazie al tempestivo intervento delle forze di sicurezza che hanno intercettato ile fatto tutti i controlli del caso. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine da parte dei servizi segreti e dell’Fbi per accertare meglio la dinamica. Non sarà semplice risalire all’identità dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Paura alla Jesi, paura alla Torre Erap, il Comune: «Strumentalizzazioni oltre la decenza» Centropagina Sabrina e il suo primo nuovo compleanno: quello della rinascita dopo l’incidente

La donna, commessa alla Pam, racconta la paura provata per la sua vita e ringrazia i medici di Cisanello per averla curata e salvata LUCCA. Al telefono la sua voce è squillante, sembra quella di una r ...

Blog: Serie A: ho bisogno di te! Il punto sulla partenza

Sarà che il campionato è ricominciato a giugno e le coppe sono terminate ad agosto. Sarà che questo calciomercato tutto sta facendo tranne che incendiare i cuori degli appassionati (tutte le attenzion ...

Elezioni, paura contagio: fuggi fuggi degli scrutatori e rischio seggi vuoti | A Milano funziona l'appello del Comune

Si preannuncia una tornata elettorale difficile, quella alle porte, con gli scrutatori in fuga per il rischio Covid-19. Monta infatti la paura dei contagi nei seggi che ospiteranno le prossime elezion ...

