Parma-Napoli | probabili formazioni Sky | David Ospina in porta | c’è Hirving Lozano

(Di sabato 19 settembre 2020) La redazione delle online di Sky Sport ha provato a decifrare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di, in programma domani 20 settembre alle 12:30. La difesa vedrà presente Kalidou Koulibaly insieme a Kostas Manolas, mentre a sinistra ci sarà Elseid Hysaj e a destra Giovanni Di Lorenzo. Inci dovrebbe essere. Diego Demme, Fabian Ruiz e Piotr Zielinski titolari a centrocampo. Ci potrebbe essere Dries Mertens al centro dell’attacco, affiancato dal capitano Lorenzo Insigne e da. Andrea Petagna scalpita per ritagliarsi spazio. Tra gli avversari ci sono gli ex Alberto Grassi e Roberto Inglese. 20/09/2020 BONUS ...

DiMarzio : #SerieA | #ParmaNapoli e #SassuoloCagliari a porte aperte Allo stadio saranno presenti 1000 persone - sscnapoli : ?? | #ParmaNapoli sarà diretta dall’arbitro Mariani di Aprilia ?? - sscalcionapoli1 : Demme: 'Parma vs Napoli' #ForzaNapoliSempre #ParmaNapoli - VAlfieri : RT @napolista: Napoli, lo striscione della Curva A: “Rispettate la nostra assenza con il vostro impegno” I supporter partenopei augurano un… - zazoomblog : Parma-Napoli i convocati di Liverani: assente Gervinho - #Parma-Napoli #convocati #Liverani: -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Napoli

Ma il buon esito dell’affare non pare a rischio. A riprova di ciò, l’esclusione di Milik dalla lista consegnata dal Napoli alla Lega Calcio per il campionato (domani la prima, a Parma alle 12.30). Una .... A Gattuso manca ancora un cetrocampista di quantità per passare al 4-2-3-1 e in attesa di sviluppi sul mercato Ringhio deve dunque insistere con il 4-3-3, in cui il capocannoniere all time e l'acqui ...Oggi Fiorentina-Torino alle 18 e Verona-Roma alle 20.45. Domani Juve-Samp: Arthur titolare. Napoli a Parma con Osimhen in panchina. Rinviate al 30 Lazio-Atalanta, Udinese-Spezia e Benevento-Inter ...