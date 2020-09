Papa Francesco “Globalizzare le cure, il vaccino sia per tutti” (Di sabato 19 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Globalizzare” le cure sanitarie, per dare a tutti “la possibilità di accesso a farmaci e vaccini che potrebbero salvare tante vite per tutte le popolazioni”. Questo il centro del discorso di Papa Francesco ai membri della Fondazione Banco farmaceutico, di cui ricorre il ventesimo anniversario della nascita. In Vaticano, nell'aula Paolo VI, Francesco ha esposto i rischi di quella che ha definito la “marginalità e povertà farmaceutica”. “Chi vive nella povertà, è povero di tutto, anche di farmaci, e quindi la sua salute è più vulnerabile – ha detto il pontefice – A volte si corre il rischio di non potersi curare per mancanza di soldi, oppure perchè alcune popolazioni del mondo non hanno ... Leggi su iltempo (Di sabato 19 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Globalizzare” lesanitarie, per dare a tutti “la possibilità di accesso a farmaci e vaccini che potrebbero salvare tante vite per tutte le popolazioni”. Questo il centro del discorso diai membri della Fondazione Banco farmaceutico, di cui ricorre il ventesimo anniversario della nascita. In Vaticano, nell'aula Paolo VI,ha esposto i rischi di quella che ha definito la “marginalità e povertà farmaceutica”. “Chi vive nella povertà, è povero di tutto, anche di farmaci, e quindi la sua salute è più vulnerabile – ha detto il pontefice – A volte si corre il rischio di non potersi curare per mancanza di soldi, oppure perchè alcune popolazioni del mondo non hanno ...

antoniospadaro : Papa Francesco: «La Chiesa ama i vostri figli così come sono» - MediasetTgcom24 : Papa Francesco: 'No alla povertà farmaceutica, il vaccino contro il Covid sia per tutti' #coronavirus… - Corriere : Francesco ai genitori di figli Lgbt: «Il Papa li ama perché sono figli di Dio» - nestquotidiano : Papa Francesco “Globalizzare le cure, il vaccino sia per tutti” - an12frnc : RT @MediasetTgcom24: Papa Francesco: 'No alla povertà farmaceutica, il vaccino contro il Covid sia per tutti' #coronavirus -