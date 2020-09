Paolo Brosio sta male: rimandato l’ingresso al Grande Fratello Vip (Di sabato 19 settembre 2020) Paolo Brosio non è entrato nella casa del Grande Fratello Vip in quanto sarebbe stato trasportato in ospedale a causa di alcuni problemi di salute. Paolo Brosio è stato scelto da Alfonso Signorini per essere uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’opinionista di Barbara d’Urso sarebbe dovuto entrare nella casa più … L'articolo Paolo Brosio sta male: rimandato l’ingresso al Grande Fratello Vip è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 19 settembre 2020)non è entrato nella casa delVip in quanto sarebbe stato trasportato in ospedale a causa di alcuni problemi di salute.è stato scelto da Alfonso Signorini per essere uno dei concorrenti della quinta edizione delVip. L’opinionista di Barbara d’Urso sarebbe dovuto entrare nella casa più … L'articolostal’ingresso alVip è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

