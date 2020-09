Paolo Brosio, ingresso saltato al Grande Fratello Vip: il motivo (Di sabato 19 settembre 2020) Paolo Brosio non è entrato nella casa del Grande Fratello Vip durante la seconda puntata, ecco cosa è successo Paolo Brosio avrebbe dovuto varcare la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip durante la seconda puntata del reality andata in onda ieri 18 settembre su Canale 5, ma il suo ingresso è saltato. A causa di alcuni problemi di salute Brosio non è potuto entrare nella casa più spiata d’Italia. A poche ore dalla messa in onda della puntata in molti su Twitter avevano notato che il suo nome non era presente nell’elenco dei concorrenti che sarebbero entrati nella casa nel corso della seconda puntata. All’inizio Alfonso Signorini non ha ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 19 settembre 2020)non è entrato nella casa delVip durante la seconda puntata, ecco cosa è successoavrebbe dovuto varcare la famosa porta rossa delVip durante la seconda puntata del reality andata in onda ieri 18 settembre su Canale 5, ma il suo. A causa di alcuni problemi di salutenon è potuto entrare nella casa più spiata d’Italia. A poche ore dalla messa in onda della puntata in molti su Twitter avevano notato che il suo nome non era presente nell’elenco dei concorrenti che sarebbero entrati nella casa nel corso della seconda puntata. All’inizio Alfonso Signorini non ha ...

