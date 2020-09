Paolo Brosio e il mancato ingresso al GF Vip, l’aggiornamento dall’ospedale preoccupa tutti (Di sabato 19 settembre 2020) Nella serata di ieri, venerdì 18 settembre, era previsto l’ingresso nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ di Paolo Brosio. Poi il tutto è saltato, come annunciato dal conduttore Alfonso Signorini. Infatti, il presentatore del reality show, verso la fine della puntata, ha spiegato che questo slittamento si è reso necessario perché Brosio è in ospedale per effettuare alcuni accertamenti medici. Non sono state svelate ulteriori informazioni su questa vicenda, ma nelle ultime ore si è saputo qualcosa in più. Alcuni aggiornamenti sono arrivati grazie al lavoro del giornalista Roberto Alessi, che è stato in grado di raggiungere telefonicamente il diretto interessato, direttamente dal nosocomio in cui si trova. Il direttore di ‘Novella 2000’ ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 settembre 2020) Nella serata di ieri, venerdì 18 settembre, era previsto l’nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ di. Poi il tutto è saltato, come annunciato dal conduttore Alfonso Signorini. Infatti, il presentatore del reality show, verso la fine della puntata, ha spiegato che questo slittamento si è reso necessario perchéè in ospedale per effettuare alcuni accertamenti medici. Non sono state svelate ulteriori informazioni su questa vicenda, ma nelle ultime ore si è saputo qualcosa in più. Alcuni aggiornamenti sono arrivati grazie al lavoro del giornalista Roberto Alessi, che è stato in grado di raggiungere telefonicamente il diretto interessato, direttamente dal nosocomio in cui si trova. Il direttore di ‘Novella 2000’ ...

