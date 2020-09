Paola Cortellesi e Antonio Albanese di nuovo insieme per il seguito di “Come un gatto in tangenziale” (Di sabato 19 settembre 2020) Sono iniziate le riprese del secondo capitolo della commedia campione d’incassi e Biglietto d’Oro del 2018 diretta da Riccardo Milani con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Monica e Giovanni sono tornati. Sono passati tre anni dalla fine della loro storia d’amore che, come si erano predetti sulla panchina di Piazza Cavour, è durata poco, anzi pochissimo, proprio come un gatto in tangenziale. Come un gatto in tangenziale – ritorno a coccia di morto è prodotto da Mario Gianani con Lorenzo Gangarossa per Wildside, parte del gruppo Fremantle, e Vision Distribution, in collaborazione con SKY CINEMA. Nel cast, accanto a Cortellesi e Albanese, tornano Sonia Bergamasco ... Leggi su domanipress (Di sabato 19 settembre 2020) Sono iniziate le riprese del secondo capitolo della commedia campione d’incassi e Biglietto d’Oro del 2018 diretta da Riccardo Milani con protagonisti. Monica e Giovanni sono tornati. Sono passati tre anni dalla fine della loro storia d’amore che, come si erano predetti sulla panchina di Piazza Cavour, è durata poco, anzi pochissimo, proprio come unin tangenziale. Come unin tangenziale – ritorno a coccia di morto è prodotto da Mario Gianani con Lorenzo Gangarossa per Wildside, parte del gruppo Fremantle, e Vision Distribution, in collaborazione con SKY CINEMA. Nel cast, accanto a, tornano Sonia Bergamasco ...

