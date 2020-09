Pacco con sostanza tossica indirizzato a Trump | Fbi indaga

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 19 settembre 2020) Un pacchettoal presidente americano Donald, contenente ricina velenosa, è stato intercettato dagli agenti federali questa settimana, secondo la Cnn. Sono stati effettuati due test per confermare la presenza di ricina. Tutte le lettere e i pacchi che arrivano alla Casa Bianca sono sottoposti a screening in un sito separato dalla sede della presidenza Usa. Ilsospetto arriva, secondo indiscrezioni, dal Canada. L'Fbi riferisce di aver avviato indagini. "In questo momento non c'è nessuna minaccia per la sicurezza pubblica", afferma un portavoce dell'agenzia, che sta lavorando per accertare se ci siano altri pacchi simili in circolazione nel sistema postale. La ricina è una proteina naturale altamente, usata anche in alcuni attacchi terroristici. Può causare ...