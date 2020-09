Ordinanza Regione Lombardia, Milan Bologna con mille tifosi (Di sabato 19 settembre 2020) Una nuova Ordinanza della Regione Lombardia porterà i tifosi sugli spalti di San Siro per Milan-Bologna Anche la Lombardia apre gli stadi. Una nuova Ordinanza della Regione prevede infatti l’apertura degli impianti per gli eventi sportivi: mille persone per le manifestazioni all’aperto e settecento per quelle al chiuso. Lunedì sera, sugli spalti di San Siro, sarà così possibile per mille tifosi tornare allo stadio e guardare il match del Milan contro il Bologna. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Una nuovadellaporterà isugli spalti di San Siro perAnche laapre gli stadi. Una nuovadellaprevede infatti l’apertura degli impianti per gli eventi sportivi:persone per le manifestazioni all’aperto e settecento per quelle al chiuso. Lunedì sera, sugli spalti di San Siro, sarà così possibile pertornare allo stadio e guardare il match delcontro il. Leggi su Calcionews24.com

In Veneto gli spettatori possono assistere agli eventi sportivi, al massimo 1.000 negli impianti all'aperto e 700 in quelli al chiuso, nei quali sia possibile la preassegnazione dei posti a sedere. Lo ...

Sono 133 i nuovi casi positivi al coronavirus - di cui 71 asintomatici emersi da screening regionali e attività di tracciamento - registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna dove sono morte due p ...

Anche la Lombardia apre gli stadi. Una nuova ordinanza della Regione prevede infatti l’apertura degli impianti per gli eventi sportivi: mille persone per le manifestazioni all’aperto e settecento per ...

