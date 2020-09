Open Arms | altri 48 si tuffano Blocco degli sbarchi aggirato

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 19 settembre 2020) Valentina Raffa Il piano dei migranti funziona: naufraghi ricoverati nella nave quarantena fuori dalle acque di Palermo La tracotanza paga... almeno in Italia. E così, dal momento che 76 migranti che giovedì si erano tuffati in mare dalla nave, in rada a Palermo, sono stati soccorsi, rifocillati e trasportati sulla nave Allegra della Grandi Navi Veloci per la quarantena, il gesto non poteva che trovare emulazione. Ed ecco ieri48 migranti buttarsi in acqua, venire soccorsi dalla Capitaneria di Porto per essere trasportati prima in banchina e poi su nave Allegra. Il discorso non fa una piega, del resto se mi tuffo vengo trasferito in crociera subito anziché attendere che la nave della Ong spagnola ottenga l'autorizzazione dell'Italia allo sbarco. Del trasferimento sulla nave Gnv ne ha dato ...