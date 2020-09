Nuova sede per il Consorzio Franciacorta

Leggi su vinonews24

(Di sabato 19 settembre 2020) Dopo un rinvio causa Coronavirus, Silvano Brescianini ha potuto tagliare il nastro dellacasa delle prestigiose bollicine lombarde. Inizialmente programmata per marzo e rinviata a causa della pandemia, è finalmente giunta l’inaugurazione delladela Erbusco. Viva soddisfazione da parte di istituzioni e produttori per uno spazio multifunzione che ospiterà anche la Strada del vino della. “Siamo qui per riprendere quello che avevamo progettato per il 5 marzo. Questa è la casa delma vuole essere anche il luogo in cui parlare di cultura e di turismo”, ha commentato il presidente delSilvano Brescianini prima del taglio del nastro. Al suo fianco ...