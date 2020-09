Non solo Toscana e Marche. Sfida apertissima pure in Puglia. Testa a testa tra l’uscente Emiliano e l’ex Fitto. Ma la grillina Laricchia sola contro tutti resta in corsa (Di sabato 19 settembre 2020) Sette Regioni al voto, ma solo in tre la Sfida è ancora aperta. Non solo la Toscana, madre di tutte le battaglie, che il Centrodestra ha eretto a simbolo, come fece con l’Emilia Romagna nell’ultima tornata La Sfida fino all’ultimo voto sarà tra il governatore uscente Michele Emiliano e l’ex governatore del centrodestra Raffaele Fitto. Da non sottovalutare, però, anche la grillina Antonella Laricchia: scelta sulla piattaforma Rousseau dai militanti pentastellati, che hanno bocciato ogni possibile intesa col centrosinistra, corre sola contro tutti ed è ancora in corsa. è proprio la Puglia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 19 settembre 2020) Sette Regioni al voto, main tre laè ancora aperta. Nonla, madre di tutte le battaglie, che il Centrodestra ha eretto a simbolo, come fece con l’Emilia Romagna nell’ultima tornata Lafino all’ultimo voto sarà tra il governatore uscente Michelee l’ex governatore del centrodestra Raffaele. Da non sottovalutare, però, anche laAntonella: scelta sulla piattaforma Rousseau dai militanti pentastellati, che hanno bocciato ogni possibile intesa col centrosinistra, correed è ancora in. è proprio la...

