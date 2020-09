Ninetto Davoli | età | altezza | peso | moglie e figli

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 19 settembre 2020) Attore dalla grande sensibilità, qualità che l’ha sempre accompagnato durante la sua lunga carriera,è stato scoperto da Pierpaolo Pasolini a soli 15 anni e diventa il suo pupillo. La sua fama è legata ai film degli anni 70 e 80 in cui ha interpretato svariati ruoli. Arrivato a Roma insieme ai genitori,cresce in una baraccopoli (Borghetto Prenestino) e capisce che il suo futuro sarà nel mondo della recitazione. Pier Paolo Pasolini lo sceglie come comparsata nel film Il Vangelo secondo Matteo (1964), come coprotagonista, accanto al grande Totò, nel film Uccellacci e uccellini e, successivamente, negli episodi La Terra vista dalla Luna (Le streghe, 1967) e Che cosa sono le nuvole? (Capriccio ...