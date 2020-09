Nicchi: «Abbiamo dimostrato di saper lavorare» (Di sabato 19 settembre 2020) Marcello Nicchi ha parlato a margine dell’inaugurazione del Centro VAR di Coverciano: le dichiarazioni del presidente dell’AIA Marcello Nicchi, presidente dell’AIA, ha parlato a margine dell’inaugurazione del Centro VAR di Coverciano. «Abbiamo dimostrato di saper lavorare per programmi e obiettivi, avendo realizzato, grazie alla tecnologia, tutto quello che la Federazione ci ha chiesto: l’avvento del VAR e l’implementazione dell’organico, in vista dell’inaugurazione del Centro VAR di Coverciano; la riunificazione della CAN (A e B), riformata nel suo funzionamento che costituisce il futuro arbitrale di vertice; il rispetto dei protocolli sanitari, molto complesso per via dei grandi numeri degli organici arbitrali. Voglio dirvi grazie ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Marcelloha parlato a margine dell’inaugurazione del Centro VAR di Coverciano: le dichiarazioni del presidente dell’AIA Marcello, presidente dell’AIA, ha parlato a margine dell’inaugurazione del Centro VAR di Coverciano. «diper programmi e obiettivi, avendo realizzato, grazie alla tecnologia, tutto quello che la Federazione ci ha chiesto: l’avvento del VAR e l’implementazione dell’organico, in vista dell’inaugurazione del Centro VAR di Coverciano; la riunificazione della CAN (A e B), riformata nel suo funzionamento che costituisce il futuro arbitrale di vertice; il rispetto dei protocolli sanitari, molto complesso per via dei grandi numeri degli organici arbitrali. Voglio dirvi grazie ...

sscalcionapoli1 : Nicchi: “Abbiamo dimostrato di saper lavorare per programmi e obiettivi” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: AIA - Nicchi: 'Abbiamo dimostrato di saper lavorare per programmi e obiettivi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: AIA - Nicchi: 'Abbiamo dimostrato di saper lavorare per programmi e obiettivi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: AIA - Nicchi: 'Abbiamo dimostrato di saper lavorare per programmi e obiettivi' - napolimagazine : AIA - Nicchi: 'Abbiamo dimostrato di saper lavorare per programmi e obiettivi' -