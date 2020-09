New York, spari a Rochester: 2 morti e 14 feriti (Di sabato 19 settembre 2020) Una festa in un giardino a Rochester, una zona residenziale nello Stato di New York, si è conclusa con una sparatoria che ha fatto due vittime, una donna e un uomo di età compresa tra 18 e 22 anni. Lo ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 19 settembre 2020) Una festa in un giardino a, una zona residenziale nello Stato di New, si è conclusa con una sparatoria che ha fatto due vittime, una donna e un uomo di età compresa tra 18 e 22 anni. Lo ...

