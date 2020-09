Negoziante del centro storico scoperto dai Finanzieri a vendere capi d'abbigliamento contraffatti (Di sabato 19 settembre 2020) Il soggetto target è stato individuato a seguito dello sviluppo di elementi informativi acquisiti nel corso del quotidiano controllo del territorio, successivamente approfondito mediante specifica ... Leggi su sardegnalive (Di sabato 19 settembre 2020) Il soggetto target è stato individuato a seguito dello sviluppo di elementi informativi acquisiti nel corso del quotidiano controllo del territorio, successivamente approfondito mediante specifica ...

Ultime Notizie dalla rete : Negoziante del Negoziante del centro storico scoperto dai Finanzieri a vendere capi d'abbigliamento contraffatti Sardegna Live Ridimensionamenti e chiusure, commercio barese in crisi. I negozianti storici: “È dura ma non molliamo”

Un anno nefasto per il commercio barese. A causa del lockdown imposto per arginare l’emergenza coronavirus, alcuni negozi hanno deciso di chiudere i battenti a causa del calo del fatturato e degli aff ...

Fidenza: chiusi per 5 giorni tre negozi (due kebab e un fruttivendolo) per violazioni della normativa COVID19

I carabinieri della compagnia di Fidenza hanno notificato a tre esercizi commerciali: due rivendite di kebab ed un negozio di frutta e verdura, tutti nel centro cittadino, il decreto prefettizio con c ...

Lotteria degli scontrini: quando parte e come funziona

Annunciata per il 2020 ma rimandata a causa della pandemia da coronavirus, la “Lotteria degli scontrini” è pronta a partire ufficialmente il primo gennaio 2021. Il concorso a premi sugli acquisti è st ...

