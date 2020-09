Navalny posta una foto mentre scende le scale: «Sono più che tecnicamente vivo» (Di sabato 19 settembre 2020) Alexai Navalny migliora di giorno in giorno. L’oppositore russo, avvelenato con del Novichok, ha postato su Instagram una foto che lo ritrae scendere una rampa di scale al Charite Hospital di Berlino, dove è stato ricoverato il 22 agosto. Dopo avergli «salvato la vita», i medici lo stanno accompagnando in un percorso di riabilitazione motoria e verbale. Il veleno usato contro di lui è uno degli agenti nervini più potenti sintetizzati dai laboratori dell’Unione Sovietica durante la Guerra Fredda. La stessa sostanza era stata usata contro Sergej Skripal, ex colonnello dell’intelligence militare russa, e contro la figlia Yulia. Visualizza questo post su Instagram Давайте ... Leggi su open.online (Di sabato 19 settembre 2020) Alexaimigliora di giorno in giorno. L’oppositore russo, avvelenato con del Novichok, hato su Instagram unache lo ritraere una rampa dial Charite Hospital di Berlino, dove è stato ricoverato il 22 agosto. Dopo avergli «salvato la vita», i medici lo stanno accompagnando in un percorso di riabilitazione motoria e verbale. Il veleno usato contro di lui è uno degli agenti nervini più potenti sintetizzati dai laboratori dell’Unione Sovietica durante la Guerra Fredda. La stessa sostanza era stata usata contro Sergej Skripal, ex colonnello dell’intelligence militare russa, e contro la figlia Yulia. Visualizza questo post su Instagram Давайте ...

Ultime Notizie dalla rete : Navalny posta Navalny verso la guarigione: posta una foto su Instagram dove cammina da solo La Stampa Navalny verso la guarigione: posta una foto su Instagram dove cammina da solo

Il dissidente russo Alexei Navalny, ricoverato all'ospedale Charite di Berlino dopo essere stato avvelenato con il Novichok, ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae scendere le scale da solo ...

Qualcosa non torna dell'"avvelenamento" del liberal-fascista Navalny

Meno voglia si ha di parlare del nulla e più tocca tornarci sopra. Che fosse tutto abbastanza chiaro sin dall'inizio, con la storiella del truffatore (condannato per truffa nel 2015) seriale e “martir ...

Stato dell’Unione: cosa aspettarsi su commercio, Brexit e partenariati

Rilancio del multilateralismo e dialogo con la Cina, ma senza rinunciare a difendere gli interessi UE. Rafforzamento delle relazioni con gli alleati storici USA e UK. E ancora un partenariato alla par ...

