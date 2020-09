Natalia Paragoni come se Andrea Zelletta non esistesse (Di sabato 19 settembre 2020) Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono una delle coppie nate a Uomini e Donne, il loro percorso nel programma di Maria de Filippi è stata appassionante e seguito dal pubblico che ha tifato per loro sin dal primo incontro. Natalia e Andrea dal momento della scelta non si sono mai allontanati, hanno sempre condiviso il loro amore sui social ma soprattutto sono molto gelosi l’uno dell’altra. In particolare Natalia per natura non si fida dell’ex tronista e in uno scherzo organizzato dalle Iene ha dimostrato di cosa è capace se scoprisse d’essere stata tradita. Grande Fratello Vip, debutto esplosivo per il reality dove sta vivendo questa esperienza in modo sano e maturo, almeno per il momento. Per lui il Gfvip è sicuramente ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 19 settembre 2020)sono una delle coppie nate a Uomini e Donne, il loro percorso nel programma di Maria de Filippi è stata appassionante e seguito dal pubblico che ha tifato per loro sin dal primo incontro.dal momento della scelta non si sono mai allontanati, hanno sempre condiviso il loro amore sui social ma soprattutto sono molto gelosi l’uno dell’altra. In particolareper natura non si fida dell’ex tronista e in uno scherzo organizzato dalle Iene ha dimostrato di cosa è capace se scoprisse d’essere stata tradita. Grande Fratello Vip, debutto esplosivo per il reality dove sta vivendo questa esperienza in modo sano e maturo, almeno per il momento. Per lui il Gfvip è sicuramente ...

QuotidianPost : Natalia Paragoni come se Andrea Zelletta non esistesse - damellis20202 : Ma quanto ci scommettete che a breve entrerà in casa Natalia paragoni e cercherà di fare un’entrata come GDL, ma fa… - Lisa8455 : ??????ANDREA ZELLETTA HA NOMINATO NATALIA PARAGONI ?????? #GFVIP - uservalentina : 100% quotato che faranno entrare Natalia perché Zelletta flirta con ragazza x e la paragoni da brava fan di GDL dic… - lorycucci95 : RT @salvatrash1: Natalia Paragoni è un po' come la dieta: meno la si nomina meno fa male. #GFVip -