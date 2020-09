Napoli, tutti negativi dopo l’ultimo ciclo di tamponi (Di sabato 19 settembre 2020) Come riporta un tweet ufficiale del Napoli, tutto il gruppo squadra è risultato negativo all’ultimo ciclo di tamponi Il Napoli informa attraverso un tweet ufficiale che tutto il gruppo squadra è risultato negativo al COVID-19 dopo l’ultimo ciclo di tamponi effettuati ieri. Una bella notizia per Gattuso che potrà contare su tutti gli effettivi per la trasferta di Parma. Al termine del nuovo giro di tamponi effettuati ieri, tutti sono risultati negativi al Covid-19. 💙 #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscNapoli) September 19, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Come riporta un tweet ufficiale del, tutto il gruppo squadra è risultato negativo all’ultimodiIlinforma attraverso un tweet ufficiale che tutto il gruppo squadra è risultato negativo al COVID-19l’ultimodieffettuati ieri. Una bella notizia per Gattuso che potrà contare sugli effettivi per la trasferta di Parma. Al termine del nuovo giro dieffettuati ieri,sono risultatial Covid-19. 💙 #ForzaSempre — Official SSC(@ssc) September 19, 2020 Leggi su Calcionews24.com

