(Di sabato 19 settembre 2020) commenta Si è ripetuto aildel 'miracolo' di San. L'annunciodelè stato dato alle 10.02 in un Duomo vuoto per la festa del santo, per le misure anti ...

Agenzia_Ansa : A #Napoli si ripete il prodigio della liquefazione del #sangue di San #Gennaro #ANSA #Covid #Campania - MediasetTgcom24 : Napoli, si ripete il prodigio della liquefazione del sangue di San.Gennaro #sangennaro - SkyTG24 : #Napoli, si ripete prodigio liquefazione del sangue di San Gennaro - boquito67 : RT @Agenzia_Ansa: A #Napoli si ripete il prodigio della liquefazione del #sangue di San #Gennaro #ANSA #Covid #Campania - klaudio_8 : RT @Corriere: Napoli, si ripete il «miracolo di San Gennaro»: il sangue si è liquefatto -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ripete

AGI - Il duomo di Napoli era semivuoto anche per effetto delle norme anti contagio, ma il miracolo di San Gennaro, quest'anno più atteso se è possibile dai Napoletani come beneaugurante per sconfigger ...Si è ripetuto a Napoli il prodigio del ‘miracolo’ di San Gennaro. L’annuncio della liquefazione del sangue è stato dato alle 10.02 in un Duomo insolitamente vuoto per la festa del santo, per le misure ...Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. A darne notizia è stato il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, dall'altare del Duomo dove si celebra oggi la festi ...