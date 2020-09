Napoli | San Gennaro ha fatto il miracolo | il sangue si è sciolto

(Di sabato 19 settembre 2020) Duomo di: alle ore 10.02 (in una cattedrale semideserta per via delle norme anti Covid 19) il Cardinale Crescenzio Sepe ha annunciato che ildi Sansi è rinnovato. Si è rinnovato aildella liquefazione deldi San. Ad annunciarlo, alle ore 10.02, l’arcivescovo della città partenopea, …

caterinabalivo : San Gennà già sai, mai come quest'anno, pienzace tu ???? Auguri a #Napoli e ai napoletani ?? #SanGennaro

Napoli, 19 set. (askanews) - Il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro avviene tre volte l'anno: il 19 settembre, data in cui fu decapitato il martire nel 305 d.C.; il 16 dicembre ...San Gennaro ha fatto il miracolo! Ingressi scaglionati e consentiti solo a chi è munito di invito, misurazione della temperatura: non c'è la folla solita di ogni anno per la festa del patrono di Napol ...19 settembre 2020 Una cerimonia di San Gennaro atipica quella in corso di preparazione nel Duomo di Napoli. Le necessarie misure anti Covid prevedono che l'accesso nella chiesa cattedrale sia consenti ...