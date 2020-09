Napoli, Osimhen: “Giocare nello stesso club di Maradona è un sogno, Drogba il mio idolo” (Di sabato 19 settembre 2020) L’acquisto più costoso di sempre in casa Napoli, Victor Osimhen, ha rilasciato un’intervista al sito della Federcalcio Africana, raccontandosi tra presente e passato: “In questa città Maradona è considerato un idolo. E’ un grande onore per me giocare nel suo stesso club e calcare il suo stesso terreno di gioco. Un sogno che si avvera. Ho ricevuto molte offerte interessanti, anche dalla Premier League, ma per la mia carriera e in ottica futuro Napoli è la scelta migliore che potessi fare. Voglio ripagare la fiducia della società. Fin da bambino il mio idolo è stato Drogba – ha proseguito il centravanti nigeriano – Non l’ho mai incontrato di persona ... Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) L’acquisto più costoso di sempre in casa, Victor, ha rilasciato un’intervista al sito della Federcalcio Africana, raccontandosi tra presente e passato: “In questa cittàè considerato un idolo. E’ un grande onore per me giocare nel suoe calcare il suoterreno di gioco. Unche si avvera. Ho ricevuto molte offerte interessanti, anche dalla Premier League, ma per la mia carriera e in ottica futuroè la scelta migliore che potessi fare. Voglio ripagare la fiducia della società. Fin da bambino il mio idolo è stato– ha proseguito il centravanti nigeriano – Non l’ho mai incontrato di persona ...

