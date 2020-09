Napoli, il giornalista Pino Grazioli colpito da coronavirus: non riesce a respirare da solo (Di sabato 19 settembre 2020) Il giornalista napoletano Pino Grazioli è affetto da coronavirus. L’uomo è ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli ed è attaccato a un respiratore artificiale. A darne notizia è il collega e politico Francesco Emilio Borrelli. Napoli, Pino Grazioli è ricoverato al Cotugno per coronavirus “Un abbraccio a Pino – scrive Borrelli sulla sua bacheca Facebook -. … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 19 settembre 2020) Ilnapoletanoè affetto da. L’uomo è ricoverato all’ospedale Cotugno died è attaccato a un respiratore artificiale. A darne notizia è il collega e politico Francesco Emilio Borrelli.è ricoverato al Cotugno per“Un abbraccio a– scrive Borrelli sulla sua bacheca Facebook -. … L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

