Motorsport - Svelata la nuova Clio Renault Sport Racing

(Di sabato 19 settembre 2020) A Vallelunga si corre il terzo appuntamento della stagione 2020 dellaCup e nel paddock del circuito romano la protagonista assoluta è lache scenderà in pista il prossimo anno.Quinta generazione. La Fast Lane Promotion ha tolto il velo allain versione Cup. Questa vettura, nella sua versione, è equipaggiata con un motore da 1.300 cc a quattro cilindri, capace di erogare 180 cavalli e una coppia massima di 300 Nm. inoltre dotata di un cambio sequenziale Sadev ST82 a cinque rapporti più la retromarcia, con selettore a leva e un differenziale autobloccante ZF. A rendere ancor più performante la vettura, la preparazione per la pista ...

Peugeot ha svelato alcuni dettagli e le prime immagini del progetto Hypercar per il FIA World Endurance Championship 2022. Attraverso un lungo video pubblicato su YouTube, Peugeot ha rivelato alcuni p ...L'auto ibrida non ha ancora ufficialmente un nome, ma dai primi disegni tecnici spicca subito la nuova livrea dagli inediti colori giallo e nero, i nuovi colori Peugeot Motorsport. Norme che pongono d ...