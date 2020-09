MotoGP, Emilia Romagna: pole per Vinales, Valentino Rossi settimo (Di sabato 19 settembre 2020) Si sono concluse pochi istanti fa le qualifiche per il Gran Premio di MotoGP in programma in Emilia Romagna. pole position per Maverick Vinales, Valentino Rossi parte settimo La MotoGP… L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Si sono concluse pochi istanti fa le qualifiche per il Gran Premio diin programma inposition per MaverickparteLa… L'articolo proviene da .

MotoGP : Good morning and welcome to... ?? The Gran Premio TISSOT dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini at the Misan… - SkySportMotoGP : ?? @ValeYellow46 vale telefona a @FrankyMorbido12: 'Fa' presto, inizia la conferenza'. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP… - SkySportMotoGP : Pecco Bagnaia, nuovo record e 1° posto nelle Libere 3 a Misano #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #EmiliaRomagnaGP - F1inGenerale_ : MotoGP | Qualifiche GP Emilia Romagna - Vinales primo a Misano, Bagnaia fa la pole ma viene cancellato il giro… - FormulaPassion : Ancora pole position per #Vinales, che questa volta sfrutta la cancellazione dell'ultimo tempo di un #Bagnaia spazi… -