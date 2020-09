MotoGP | Bagnaia il più veloce nelle libere del GP dell’Emilia Romagna

Leggi su newsmondo

(Di sabato 19 settembre 2020), le provedel GP dell’Emiliail più. Dovizioso e Millerretrovie. MISANO (RIMINI) – Francescoil piùtre sessioni sessioni di provedel GP dell’Emilia-, settimo appuntamento della stagione di. Nei tempi combinati l’italiano ha preceduto Vinales e Quartararo. Quarto Morbidelli. In Q2 anche Mir, Binder, Nakagami, Rossi, Pol Espargaro e Petrucci. 14° Dovizioso. Mixed fortunes for Ducati as @Peccosmashes the lap record in FP3! @AndreaDovizioso and @jackmilleraus, 1st and 3rd in the championship, will both have to fight it out in Q1 ...