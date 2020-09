Moto2 | griglia di partenza GP Emilia Romagna Misano 2020 | risultati qualifiche | pole Marini

Leggi su sportface

(Di sabato 19 settembre 2020) Lucaottiene laposition al termine delledel Gran Premio dell’e della Riviera di Rimini di. Il pilota italiano dello Sky Racing Team VR46, leader del Mondiale, stampa il miglior tempo sul circuito di, fermando il cronometro in 1’35″271. Perè anche record della pista. Scatteranno dalla prima fila anche Marco Bezzecchi (secondo) e Xavi Vierge (terzo). Seconda fila invece per Lowes, Bastianini e Canet. Tra gli altri italiani in top-10 ci sono Fabio Di Giannantonio (ottavo) e Nicolò Bulega (decimo). Laritorna in pista domani con il warm-up mattutino alle ore 08:50 prima della gara in programma alle 12:20.DI ...