Monica Fois nuovo assessore allo sport e spettacolo di Olbia

Olbia. È Monica Fois, dei Riformatori, il nuovo assessore della giunta comunale di Olbia. La nomina è stata annunciata dal sindaco Settimo Nizzi in conferenza stampa. Monica Fois prende il posto di Si ...OLBIA. Bilancino per pesare i partiti della coalizione e dare a ognuno il giusto valore, ma anche ago e filo per evitare pericolosi strappi da invidia o risentimento. Il sindaco Settimo Nizzi continua ...Olbia, 17 settembre 2020- In questi giorni le forze politiche della maggioranza del Consiglio Comunale sono al lavoro per individuare la nuova figura femminile che dovrà subentrare alla dimissionaria ...