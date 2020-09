Milik alla Roma: turbolenze con il Napoli. Si complica anche l’uscita di Dzeko (Di sabato 19 settembre 2020) Si sta complicando l’affare che porterà Arkadiusz Milik alla Roma ed Edin Dzeko alla Juve: entrambe le operazioni sono in bilico Importanti novità da registrare nell’affare che potrebbe portare Arkadiusz Milik alla Roma ed Edin Dzeko alla Juve. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il protrarsi della chiusura dell’operazione ha creato nervosismo in ambiente giallorosso. Sembrerebbe anche che la visita alle ginocchia che l’attaccante del Napoli ha sostenuto in Svizzera nella giornata di ieri non abbiano soddisfatto a pieno la Roma. La società capitolina è infastidita che non ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Si stando l’affare che porterà Arkadiuszed EdinJuve: entrambe le operazioni sono in bilico Importanti novità da registrare nell’affare che potrebbe portare Arkadiuszed EdinJuve. Secondo quanto raccolto dnostra redazione, il protrarsi della chiusura dell’operazione ha creato nervosismo in ambiente giallorosso. Sembrerebbeche la visita alle ginocchia che l’attaccante delha sostenuto in Svizzera nella giornata di ieri non abbiano soddisfatto a pieno la. La società capitolina è infastidita che non ...

