Milano e Bergamo, guerra a Roma: «A noi il G20 Sanità». Virginia Raggi immobile (Di sabato 19 settembre 2020) Un summit mondiale sulla sanità. In Italia. Ma Roma, la Capitale, sede di strutture d?eccellenza come lo Spallanzani e di due sperimentazioni per il vaccino anti-Covid, ancora una volta,... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 19 settembre 2020) Un summit mondiale sulla sanità. In Italia. Ma, la Capitale, sede di strutture d?eccellenza come lo Spallanzani e di due sperimentazioni per il vaccino anti-Covid, ancora una volta,...

HuffPostItalia : Milano e Bergamo si candidano ad ospitare il G20 Salute del 2021 - SkyTG24 : #Milano e Bergamo si candidano a ospitare G20 Salute nel 2021 - matteosalvinimi : Vita reale questa mattina a Cene (Bergamo), grazie per l’accoglienza ?? Prosegue la nostra giornata in Lombardia: ci… - AntonellaPitrel : RT @ANSA_Salute: 'Le nostre città sono pronte ad accogliere il summit globale dedicato alla sanità, che si terrà in Italia il prossimo anno… - BergamoeC : RT @giorgio_gori: #Milano e #Bergamo insieme per la Salute. #G2Salute2021, noi ci siamo. -