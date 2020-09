Milan-Bologna: possibile la presenza di 1000 spettatori (Di sabato 19 settembre 2020) Il Milan sta valutando concretamente l’ipotesi di aprire lo stadio Giuseppe Meazza a 1000 spettatori per la sfida contro il Bologna, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il club rossonero, dopo l’ordinanza della Regione Lombardia, potrebbe permettere l’ingresso a 1000 persone appartenenti al “Mondo Milan”, i cui metodi di selezione non sono ancora chiariti. Non sarà prevista quindi in nessun caso la vendita di tagliandi per l’incontro previsto lunedì 21 settembre alle ore 20:45. Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) Ilsta valutando concretamente l’ipotesi di aprire lo stadio Giuseppe Meazza aper la sfida contro il, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il club rossonero, dopo l’ordinanza della Regione Lombardia, potrebbe permettere l’ingresso apersone appartenenti al “Mondo”, i cui metodi di selezione non sono ancora chiariti. Non sarà prevista quindi in nessun caso la vendita di tagliandi per l’incontro previsto lunedì 21 settembre alle ore 20:45.

