Michael Schumacher, il neurologo Riederer spegne le speranze sulle sue condizioni di salute: «E' in stato vegetativo» «Michael Schumacher è sveglio, respira, il suo cuore batte, probabilmente può sedersi e fare piccoli passi con aiuto, ma non di più. Credo che questo sia il massimo che possa fare»: sono le parole del neurologo Erich Riederer a distanza di sette anni dall'incidente sulle piste da sci del campione tedesco di Formula Uno. Da allora la sua vita e quella dei suoi familiari è cambiata completamente, ma la moglie Corinna ha mantenuto il più stretto riserbo sulle sue condizioni di salute. In molti hanno sperato in un recupero. Oggi il professore tedesco annuncia che le sue condizioni di salute sono irreversibili. «Penso che sia in uno stato vegetativo»

