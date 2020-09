Meteo Toscana: allerta gialla domani 20 settembre per pioggia e grandine (Di sabato 19 settembre 2020) I fenomeni interesseranno la fascia costiera, dalla Versilia al grossetano, e la zona piu'interna del Valdarno inferiore e Valdelsa -Valdera. Lo comunica la Regione Toscana Leggi su firenzepost (Di sabato 19 settembre 2020) I fenomeni interesseranno la fascia costiera, dalla Versilia al grossetano, e la zona piu'interna del Valdarno inferiore e Valdelsa -Valdera. Lo comunica la Regione

FirenzePost : Meteo Toscana: allerta gialla domani 20 settembre per pioggia e grandine - SienaFree : Toscana, allerta meteo per pioggia e termporali - FirenzePost : Toscana, allerta meteo: temporali forti dal pomeriggio di domenica 20 settembre - gaiaitaliacom : Allerta meteo in Toscana: temporali forti e rovesci su costa e Valdarno - firenzenewsgaia : Allerta meteo in Toscana: temporali forti e rovesci su costa e Valdarno -