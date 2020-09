Meteo Italia: CAMBIAMENTO, arrivano i primi Temporali. Ma vero Autunno lontano. Mare TROPPO CALDO (Di sabato 19 settembre 2020) Passato l’uragano mediterraneo, che ancora insiste più attenuato sulla Grecia, l’Italia e buona parte d’Europa continuano a risultare interessati da un esteso dominio anticiclonico, che si avvale di contributi d’aria calda subtropicale. Il clima è ancora quello estivo, ma si evidenzia un CAMBIAMENTO. Un’intensa area depressionaria atlantica è infatti riuscita ad aprirsi un varco verso la Penisola Iberica, con il sistema perturbato associato che sta portando maltempo tra Portogallo, Spagna e parte della Francia sud-occidentale. Le propaggini più avanzate del sistema nuvoloso iniziano a raggiungere l’Italia, grazie alla parziale erosione dell’anticiclone. Già nel corso della giornata odierna si manifesterà la tendenza ad un certo ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 19 settembre 2020) Passato l’uragano mediterraneo, che ancora insiste più attenuato sulla Grecia, l’e buona parte d’Europa continuano a risultare interessati da un esteso dominio anticiclonico, che si avvale di contributi d’aria calda subtropicale. Il clima è ancora quello estivo, ma si evidenzia un. Un’intensa area depressionaria atlantica è infatti riuscita ad aprirsi un varco verso la Penisola Iberica, con il sistema perturbato associato che sta portando maltempo tra Portogallo, Spagna e parte della Francia sud-occidentale. Le propaggini più avanzate del sistema nuvoloso iniziano a raggiungere l’, grazie alla parziale erosione dell’anticiclone. Già nel corso della giornata odierna si manifesterà la tendenza ad un certo ...

