Meteo anomalo ed ESTATE SETTEMBRINA. Presto solo un ricordo, i dettagli (Di sabato 19 settembre 2020) Il weekend sarà ancora molto caldo un po’ su tutta Italia, nonostante un lieve calo termico atteso al Nord e sull’alto versante tirrenico. La situazione si avvia però a cambiare in modo graduale, con le temperature che caleranno giorno di giorno per riportarsi finalmente nella norma. Il caldo anomalo ha colpito l’Italia, ma ancor più duramente molte parti dell’Europa Centro-Occidentale dove le temperature, in questa settimana, si sono spinte sino a livelli record, con picchi clamorosi anche di 35 gradi ed oltre. La svolta Meteo, che aprirà una nuova fase decisamente più autunnale per l’Europa, si concretizzerà tra martedì e mercoledì. In questo frangente la depressione isolata sull’Iberia verrà agganciata dall’affondo di una saccatura ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 19 settembre 2020) Il weekend sarà ancora molto caldo un po’ su tutta Italia, nonostante un lieve calo termico atteso al Nord e sull’alto versante tirrenico. La situazione si avvia però a cambiare in modo graduale, con le temperature che caleranno giorno di giorno per riportarsi finalmente nella norma. Il caldoha colpito l’Italia, ma ancor più duramente molte parti dell’Europa Centro-Occidentale dove le temperature, in questa settimana, si sono spinte sino a livelli record, con picchi clamorosi anche di 35 gradi ed oltre. La svolta, che aprirà una nuova fase decisamente più autunnale per l’Europa, si concretizzerà tra martedì e mercoledì. In questo frangente la depressione isolata sull’Iberia verrà agganciata dall’affondo di una saccatura ...

ValleDiMontecc : #RT @wwwmeteoit: Weekend di caldo anomalo: punte oltre i 30°C al Centro-sud e afa al Nord ma una nuova perturbazion… - klaudio_8 : RT @wwwmeteoit: Weekend di caldo anomalo: punte oltre i 30°C al Centro-sud e afa al Nord ma una nuova perturbazione è in avvicinamento… - wwwmeteoit : Weekend di caldo anomalo: punte oltre i 30°C al Centro-sud e afa al Nord ma una nuova perturbazione è in avviciname… - CorriereQ : Caldo estivo anomalo su Italia. Quanto durerà ancora? Verso stravolgimento - wisebenefit : RT @meteoredit: Le previsioni #meteo per il fine settimana, tra caldo anomalo e un ciclone mediterraneo. I dettagli. -