Messa domenica 20 settembre in tv su Canale 5: orario e diretta streaming (Di sabato 19 settembre 2020) Il programma della Santa Messa che sarà trasMessa su Canale 5 domenica 20 settembre. In Italia, a causa dell'emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un'affluenza limitata da parte dei fedeli per evitare il rischio di contagio di Covid-19. Sulla rete Mediaset, comunque, la celebrazione sarà visibile in diretta a partire dalle ore 10. Presente anche la visione in streaming al medesimo orario sulla piattaforma Mediaset Play. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 10:00 – Santa Messa

