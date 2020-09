Mercato Milan, due nuovi obiettivi per difesa e centrocampo (Di sabato 19 settembre 2020) Il Diavolo aveva effettuato un sondaggio già lo scorso maggio, riporta la Gazzetta dello Sport, ed ora è pronto a farsi avanti per un assalto più concreto. Il costo del cartellino di Ajer è tra i 1 5 ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 19 settembre 2020) Il Diavolo aveva effettuato un sondaggio già lo scorso maggio, riporta la Gazzetta dello Sport, ed ora è pronto a farsi avanti per un assalto più concreto. Il costo del cartellino di Ajer è tra i 1 5 ...

Sport_Mediaset : l #Lione vuole #Paqueta e offre #Depay. Il #Milan ci sta pensando ?? #SportMediaset - Sport_Mediaset : #Milan , il #Lione fa sul serio per #Paqueta : via alla trattativa ?? Il brasiliano è un pallino del ds dei frances… - carlolaudisa : Su #Chiesa #Milan e #Fiorentina giocano a carte coperte. Ma tutti aspettano lo sbarco di #Commisso - MilanPress_it : Nessun passo avanti per il passaggio di Bakayoko al Milan. Il messaggio Social del centrocampista ?????? - Nicrom75 : @Leo_Antonino82 @gladian @CucchiRiccardo Atalanta e Lazio hanno toccato il loro apice, non credo possano fare di pi… -