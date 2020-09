Medicina e ricerca | nuovi farmaci per i tumori avanzati dalla ricerca Ieo

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 19 settembre 2020) I risultati degli studi IEO presentati oggi al Presidential Symposium della European Society of Medical Oncology (ESMO) vanno in una chiara direzione: offrire nuove possibilità di cura anche per iper i quali fino a ieri le opzioni erano limitate. Per quanto riguarda idel polmone sono stati presentati solo due studi di fase 3 (che valutano se un nuovo trattamento è migliore rispetto allo standard) ed in ambedue l’unica partecipazione italiana fra gli autori è quella di Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica dello IEO. “Il primo studio, ADAURA, riguarda il farmaco a bersaglio molecolare Osimertinib – spiega De Marinis -. In 680 pazienti con tumore polmonare non a piccole cellule, con mutazione del gene EGFR, sottoposti a chirurgia, questo ...