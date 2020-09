Matteo Bassetti rivela | “Il lockdown di marzo-aprile non avverrà mai più”

Leggi su sportface

(Di sabato 19 settembre 2020) “Arrivare a pensare solo lontanamente ad unè anacronistico. Valutiamo caso per caso, poi non lo chiamerei così ma rinforzo delle misure di contenimento. La chiusura totale dinon avverrà mai più, oggi l’Italia non è in pericolo: 200 persone in terapia intensiva su 50mila casi vuole dire 0,5% del totale di pazienti che hanno una malattia leggermente più grave”. Lo ha detto, il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, sulla possibilità di un ritorno delin Italia ai microfoni di Adnkronos.